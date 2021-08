Roma-Trabzonspor, le probabili formazioni di Mourinho e Avcı

Martedì 24 Agosto 2021, 18:10

Forte del 2 a 1 dell'andata, la Roma di José Mourinho si presenta giovedì alle ore 19, allo stadio Olimpico, per il ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor con una formazione inedita, anche se sono tanti i ballottaggi, soprattutto in attacco.

Dopo l'ottima prestazione in campionato con la Fiorentina, lo Special One probabilmente sceglierà comunque Shomurodov, che aveva anche segnato a Trebisonda, al posto di Tammy Abraham per guidare l'attacco. Ma non solo: anche l'armeno Henrikh Mkhitaryan potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Carles Perez. In dubbio anche Diawara, che potrebbe essere preferito a Cristante. Per il resto, senza Smalling, ancora out per la lesione al flessore, e Spinazzola, il portoghese confermerà la squadra che ha vinto sia nella neonata competizione, sia in Serie A.

APPROFONDIMENTI LA PRESENTAZIONE Roma, Viña: «Per vincere non serve essere... CALCIO Conference League, il video con gol e highlights di... CONFERENCE LEAGUE Trabzonspor-Roma: la prima partita ufficiale di Mourinho in...

Per quanta riguarda, invece, i turchi, l'ex Besiktas potrebbe confermare dieci undicesimi della squadra dell'andata. Al posto di Koybasi, sulla fascia dovrebbe giocare Asan. Ci sono però dei dubbi anche in attacco, con Cornelius, autore del gol del momentaneo pareggio all'andata, che potrebbe sostituire Djaniny. Per il resto, vedremo in campo tutte le vecchie conoscenze del nostro campionato: Viktor Hugo, Bruno Peres, Hamsik e Gervinho.

Roma-Trabzonspor, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Reynolds, Cristante, Villar, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy, Mayoral, Abraham, Bove, Zalewski

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ie, Hugo, Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

A disp.: Akbulut, Akpinar, Genc, Gunduz, Kardesler, Koybasi, Malli, Parmak, Sari, Trondsen, Turkmen, Cornelius.