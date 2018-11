Roma, Totti: «Un onore indossare questa maglia e rendervi fieri di questi colori»

Francesco Totti, attraverso i social, ha ringraziato i tifosi per l'affetto che gli hanno tributato martedì sera allo stadio Olimpico in occasione del suo ingresso nella Hall of fame della Roma, avvenuto prima della partita di Champions tra i giallorossi e il Real Madrid. «Mi avete dato tanto in questi anni, non smetterò mai di ringraziarvi. È stato un onore indossare questa maglia e rendervi fieri di questi colori», ha scritto.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Mi avete dato tanto in questi anni, non smetterò mai di ringraziarvi. <br>È stato un onore indossare questa maglia e rendervi fieri di questi colori. <a href="https://twitter.com/hashtag/totti?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#totti</a> <a href="https://t.co/1bzUwxoaMJ">pic.twitter.com/1bzUwxoaMJ</a></p>— Francesco Totti (@Totti) <a href="https://twitter.com/Totti/status/1067750944828506114?ref_src=twsrc%5Etfw">28 novembre 2018</a></blockquote>

