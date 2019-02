Roma, Totti "inaugura" la nuova sede. Il premier Conte: «Lo stadio? Mi auguro presto il via al cantiere»

Sorpresa per la Roma. Visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'inaugurazione della nuova sede della As Roma. Il premier, dichiarato tifoso romanista, ha abbracciato Totti, Bruno Conti e i maggiori dirigenti giallorossi, prima di sottoporsi al rito della foto di gruppo per la quale si è messa in posa anche la sindaca Virginia Raggi. «Chi è più forte in Europa, la Roma o l'Italia?» gli ha chiesto un cronista. «Sono entrambe fortissime» ha risposto sorridendo. «C'è una grande attenzione del Governo per per il progetto dello stadio e per questa grande realtà imprenditoriale. Mi auguro che questo investimento venga presto cantierizzato, vogliamo che il 2019 sia l'anno degli investimenti». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'inaugurazione della nuova sede amministrativa della Roma, nel quartiere Eur.

Ultimo aggiornamento: 20:38

