Roma, Totti: «Monchi è stato mal consigliato, non gli hanno fatto fare il suo lavoro»

svela un altro retroscena della sua avventura alla. Dopo aver lasciato il calcio giocato ha affiancato l’ex ds giallorossosia per imparare il lavoro del dirigente che per dargli qualche prezioso consiglio sui campioni del futuro: «È stato un rapporto con alti e bassi. Non mi sono mai sentito importante nel progetto. Lui per me è una persona leale, sincera, molto professionale. Non è stato facile il suo arrivo. E’ passato da Siviglia, dove è rimasto per 30 anni, a Roma dove tutti si aspettavano il massimo. E’ arrivato in un momento singolare della gestione americana, penso sia stato mal consigliato. Non si è circondato delle persone che volevano davvero lasciargli fare il suo lavoro. Ha avuto fiducia in altri che pensavano di più a se stessi», ha detto al magazine spagnolo Libero. Totti è poi tornato sul suo: «Sono onesto con me stesso, con il mio fisico e con la mia testa. So che c’è un inizio e una fine. Però ci sono giocatori come Messi, Ronaldo, me… con il diritto di decidere. Avrei fatto bene alla Roma anche oggi, ma non perché sono Totti, bensì per l’ambiente, i giocatori, l’esperienza, il marketing, per tutto. Non avrei nemmeno dovuto giocare tutte le partite, una sì e tre no. Venti minuti in una, la Coppa…». In chiusura un aneddoto sulla suae sul perché ha scelto la: «Mia madre era della Lazio per mia nonna. Io giocavo nella Lodigiani, hanno chiamato i miei genitori e a me ha chiamato mio fratello Riccardo per parlare di queste due opzioni. Non ho avuto dubbi, mio padre e mio fratello erano della Roma. Ho scelto la Roma, però, loro avrebbero preferito la Lazio perché avrebbe pagato. Per fortuna è stata la scelta migliore. Per me Roma è la Roma. La Lazio non esiste. Non posso fare paragoni. ».