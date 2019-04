Roma, Totti: «Juve da prendere d'esempio. Da dirigente ci sono più pressioni»

«Da giocatore riuscivi sempre a trovare qualche guizzo all’improvviso, il ruolo da dirigente è diverso perché è più difficile». Parola di Francesco Totti che da quasi due anni ha dato l’addio a calcio per intraprendere una nuova carriere fuori il campo da gioco. L’ex numero 10 a Bein Sports svela cosa gli manca di più dell’essere calciatore: «Vado a Trigoria tutti i giorni, vivo lo spogliatoio come un giocatore. I rapporti con i giocatori, l’allenatore, vado in ritiro con la squadra… Da quel punto di vista non mi manca niente, la cosa che mi manca veramente è spogliarmi la domenica». Il dominio Juventus in Serie A sembra difficile da scardinare ed è lo stesso Totti a riconoscere la grandezza del club bianconero: «Speriamo che dal prossimo anno possa fermarsi, ma sarà difficile perché la Juve è strutturata per vincere, come società, come squadra. Va presa come esempio in determinati modi e in determinati momenti della stagione: quando una squadra vince sempre vuol dire che è forte in tutto. È completa, ha uno stadio, ha più disponibilità, può vendere e comprare e rispetto ad altre è facilitata. Il campo dà la sentenza definitiva e questa dice che è la più forte d’Italia e una delle più forti d’Europa».

Ultimo aggiornamento: 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA