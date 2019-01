Roma, Totti incoraggia la squadra: «Forza ragazzi, coi voi fino alla fine»

Di giornate come quella di oggi a Trigoria Francesco Totti ne ha vissute a decine, conosce lo stato d’animo dei calciatori e la rabbia del tecnico. La rimonta dell’Atalanta (da 3-0 a 3-3) rischia di incidere sull’aspetto psicologico dei giocatori che mercoledì affronteranno la Fiorentina in Coppa Italia, partita da dentro o fuori. La Coppa naziolane è l’unica competizione in cui la Roma potrebbe realisticamente portare a casa il trofeo ed è per questo che Totti sta provando a risollevare l’animo di Dzeko e compagni: «Sempre con voi fino alla fine. Forza ragazzi», è il testo dell’Instagram stories pubblicata dall’ex numero 10 corredata di un cuore giallo e uno rosso. Nella foto il campo di Trigoria dove la squadra questa mattina si stava allenando. Ultimo aggiornamento: 14:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA