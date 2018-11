Roma, Totti entra nella “Hall of Fame”: numero 10 commosso, pubblico in delirio. Cori contro Pallotta

Ultimo aggiornamento: 20:35

Vivere di ricordi per addolcire il presente e non dimenticare il passato. Prima della partita tra, lo stadio Olimpico quasi al completo nonostante l’ora di anticipo rispetto alla partita, ha celebrato l’ingresso dinella ". A introdurre l’ex numero 10 tra le Leggende è stato Paulo Roberto, ma ad accoglierlo a bordocampo c’erano le vecchie glorie: Candela, De Sisti, Losi, Nela, Pruzzo, Rocca, Santarini, Tommasi e Giannini, ma anche campioni del Real Madrid Butragueno, Roberto Carlos e Raul. Come il(giorno in cui è entrato nella Hall of Fame per volere della società) lo speaker ha annunciato il suo nome e lo stadio Olimpico è esploso in solo urlo. Una cerimonia commovente con lo striscione in Curva Sud «» e quello in Tevere «». Anche Francesco si è commosso quando ha alzato la maglia celebrativa della "Hall of Fame" davanti alla Curva Sud: occhi lucidi per lui ma anche tra i tanti tifosi che erano sugli spalti: «Ritornare in campo non è uguale a quando ero calciatore, sono due tappeti diversi adesso. Oggi è un giorno significativo, troppo importante. Essendo romano e romanista, capitano, aver indossato un'unica maglia è un privilegio. Una cosa difficile da descrivere, davanti a questo pubblico è emozionante. Perciò ogni giorno è “Hall of Fame”. La cosa più bella è rimanere uniti come siamo sempre stati. Sono tutti fratelli e sorelle per me, li amo veramente», ha detto Francesco dopo aver ricevuto il riconoscimento. Dopo la passerella sotto la Curva Sud, la consegna da parte dei giocatori del Real Madrid della maglia da gara con tutte le firme dei calciatori “Blancos”.Al termine della cerimonia il pubblico ha cantato alcuni cori contro il presidente Pallotta «Con un presidente pezzente che fa la spia prefetto quando lo vincemo questo ca**o di scudetto» e poi «Pallotta pezzo di m…».