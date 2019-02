Roma, Totti a cena con Candela dopo la vittoria con il Frosinone

Il gelo, il vento, le emozioni e il gol al 95’ di Dzeko: tutto questo è stato Frosinone-Roma 2-3 che ha regalato ai giallorossi tre punti fondamentali per la corsa Champions. Ad assistere al match in tribuna Francesco Totti che in mattinata aveva deliziato i fortunati spettatori del Circolo Canottieri Aniene con un cucchiaio realizzato in una partita di calcetto. In serata la partita allo Stirpe dove, però, questa volta Totti era sugli spalti assieme all’alta dirigenza romanista. A fine partita la cena con il suo amico storico Vincent Candela nel suo ristorante a Montecompatri: «Dopo una vittoria particolare a Frosinone, il capitano mi ha fatto la sorpresa di venirmi a trovare al mio ristorante. È sempre un piacere parlare di calcio e altro», è il post su Instagram del francese con allegata una foto a tavola assieme all’ex numero 10. Ultimo aggiornamento: 14:53





