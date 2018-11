Roma: Totti, Candela e Aldair premiati a Mosca per la "Legends Cup”"

Francesco Totti ancora una volta star in Russia: l’ex capitano della Roma questo pomeriggio ha ritirato un premio assieme a Vincent Candela e Aldair per le partite delle “Leggende” disputate in Russia nell’ultimo anno. L’ultima volta che Totti ha è volato Mosca era lo scorso luglio prima della semifinale del Mondiale quando ha partecipato alla “Legends Cup” meglio conosciuta come Mondialito, una competizione formata da otto squadre divise in due gironi: Russia, Italia, Germania, America, Portogallo, Francia, Cina e International Stars Team. A vincere il titolo nel 2018 è stata proprio la nazionale azzurra. Questa volta Francesco non illuminerà gli occhi dei tifosi russi con le sue giocate, ma sarà in panchina al Luzhniki Stadium a tifare la Roma che domani si giocherà contro il Cska una fetta importante della qualificazione agli ottavi di Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA