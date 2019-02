Roma, torna Under dopo un mese di stop: sarà convocato con il Frosinone

Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’emergenza nell’attacco giallorosso sta per terminare: Eusebio Di Francesco, costretto a schierare Zaniolo esterno a destra contro Porto e Bologna, ha finalmente ritrovato Cengiz Under. Il turco questa mattina è tornato ad allenarsi con la squadra dopo un mese di stop, l’ultima partita giocata è stata con il Torino il 27 gennaio (6 minuti) poi solo infermeria per un problema muscolare al retto femorale sinistro.Sabato sera contro il Frosinone strapperà la convocazione, ma partirà comunque dalla panchina per non rischiare ricadute. Allo Stirpe spazio al turnover con Perotti in rampa di lancio a sinistra ed El Shaarawy a destra con Dzeko al centro, a centrocampo Nzonzi con Cristante e Pellegrini (possibile un turno di riposo a Zaniolo in vista del derby e della Champions), mentre in difesa è d’obbligo l’utilizzo di Florenzi a destra e Kolarov a sinistra con Manolas e Jesus (o Fazio) centrali. Sulla via del recupero anche Schick, il suo ritorno sarebbe previsto con la Lazio il 2 marzo.