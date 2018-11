Roma, torna Karsdorp: ultima chance per un posto da titolare prima del mercato di gennaio

Ultimo aggiornamento: 18:23

Finalmente Rickè tornato nell’elenco dei calciatori a disposizione di Eusebio: è circa un mese che l’olandese fa spola tra palestra e infermeria a causa di una lesione al retto femorale rimediata in allenamento. Oggi il terzino è rientrato in gruppo e si è allenato con i giocatori che non stati convocati in nazionale, il rapporto con il tecnico non è dei migliori (a seguito di un confronto vivace a Madrid è stato mandato in tribuna), maha comunque investito molto su di lui (14 milioni più bonus) e si attende a breve un suo utilizzo sulla fascia destra. Complice l’infortunio al ginocchio della scorsa stagione, Rick in un anno e mezzo ha giocato appena, un tempo troppo basso per un calciatore che avrebbe dovuto prendersi il posto da titolare in difesa, e permettere a Florenzi di giocare più alto. Così non è andata e Di Francesco ha dovuto adattarsi, arretrando l’esterno azzurro con la speranza che non saltasse nemmeno una gara per la mancanza di un sostituto all’altezza. Insomma, oggi Karsdorp potrebbe vivere (l’ennesima) nuova partenza per prendersi la Roma e scacciare le voci di una sua possibile cessione a gennaio: alla finestra ci sono(sua ex squadra) epronte ad accoglierlo nel caso in cui la sua avventura nella Capitale dovesse fallire.