Roma- Torino, Smalling: «Non ci poniamo limiti, non firmerei per il quarto posto»

Non frena l’entusiasmo Chris Smalling dopo la vittoria per 3-1 contro il Torino che spinge la Roma in zona Champions. Il centrale è tornato dall’infortunio in grande forma e si è ripreso la difesa: «Non firmerei per il quarto posto perché non ci poniamo limiti. Lottiamo e cerchiamo di puntare al vertice, poi è ovvio che il nostro obiettivo è quello di chiudere tra le prime quattro». La Roma è in continua crescita, ha incassato solo una sconfitta nelle ultime 20 partite: «Quest’anno abbiamo lottato per avere una sorta di rivoluzione, cambiando tanti giocatori: questa lotta ha portato a una trasformazione positiva della squadra». L’infortunio al ginocchio è ormai alle spalle: «Mi sento bene, ho lavorato duramente. Peccato per questa battuta d’arresto. Stasera ho giocato 90′ per la prima volta in stagione, adesso voglio dare una mano alla squadra, che sta dimostrando di essere all’altezza. Ognuno si assume le proprie responsabilità, adesso tocca a me dare il contributo».

