Roma, entra Dybala e cambia la partita. Mourinho: «Quanti punti avremmo avuto in più con lui?»

C'è un episiodio che ha cambiato l'atteggiamento in campo della Roma durante la sfida contro il Torino: il ritorno in campo Paulo Dybala, subentrato al 70'. È stato lo spartiacque tra una partita e l'altra, almeno secondo José Mourinho nel suo commento a fine partita: «Devo parlare di due gare, una fino al 70' ed un'altra nei venti minuti successivi. Nella prima i tifosi volevano andare a casa, qualcuno fischiava, non stavamo giocando bene. Poi abbiamo creato più di quanto fatto in precedenza e anche più di quanto fatto nelle ultime tre o quattro partite. Cosa è successo? È entrato Dybala. Si capisce cosa succede quando un giocatore come lui non gioca. Ora avremo tempo di allenarci e migliorare ma qualcuno dovrà fare un'autocritica, come farò anche io con me stesso». L'ultima domanda che il tecnico porge ha il sapore di rimpianto: «Quanti punti avremmo avuto in più con Paulo in campo nelle ultime sei partite?».