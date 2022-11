Roma-Torino, Karsdorp non convocato lascia la città. La Curva Sud: «Società, squadra e allenatore, siamo con voi»

Rick Karsdorp non convocato per la gara contro il Torino. José Mourinho lo lascia a casa dopo le forti dichiarazioni post Sassuolo («Ci ha tradito, dovrà trovarsi una squadra») e lo ha eliminato dalla lista dei convocati nonostante abbia preso parte agli ultimi due allenamenti. L’esterno ha immediatamente lasciato la Capitale assieme alla famiglia salendo su aereo in partenza dallo scalo di Fiumicino. Sfrutterà la settimana di vacanza concessa dallo Special One, poi dovrà tornare per la tournée in Giappone e il ritiro in Portogallo. Intanto, a 20 minuti dal fischio di inizio della partita contro il Torino, in Curva Sud è stato esposto lo striscione: «Società, squadra e allenatore con voi nella stessa direzione», firmato dal gruppo Fedayn.