Roma, Dybala torna ad allenarsi e vede il Mondiale. Zaniolo precisa: «Non ho mai rifiutato la Nazionale»

Paulo Dybala torna ad allenarsi con la squadra. Questa mattina l’attaccante ha preso parte alla seduta in preparazione della partita contro il Torino e domenica sarà convocato. Non è ancora chiaro se comincerà titolare o se invece Mourinho gli farà giocare solo qualche minuto. L’obiettivo è dimostrare al tecnico dell’Argentina Scaloni che l’ex Juve ha recuperato pienamente dalla lesione al retto femorale e può essere abile arruolato al Mondiale. «Sono dell'idea che debba venire chi è in forma, chi può raggiungere la sua massima espressione calcistica. Stiamo parlando con le società, vorremmo che chi non è al 100% non giochi, ma è difficile. Per il 22 vogliamo siano tutti disponibili», ha detto il ct dell’albiceleste. A questo punto il Qatar appare molto più vicino.

Zaniolo, dubbio Nazionale

In via recupero anche Zaniolo che potrebbe non andare Nazionale in occasione delle amichevoli contro Albania e Austria. A comunicarlo è stato lui attraverso una storia su Instagram: «In queste settimane ho dovuto fare i conti con un colpo subito a Verona e un conseguente ematoma che non mi ha permesso di essere al 100% della condizione. Nonostante ciò ho sempre cercato di stringere i denti e di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni di squadra. Nel frattempo mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale: come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato di risparmiarmi e di non rispondere a una eventuale chiamata».