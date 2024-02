Roma-Torino: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La 26ª giornata di Serie A passa per lo Stadio Olimpico, dove oggi va in scena Roma-Torino. I giallorossi arrivano dalla festa per il passaggio del turno di Europa League ai rigori contro il Feyenoord. Non sono bastati i 120 minuti di partita per decidere un vincitore e ci hanno pensato i tiri dagli undici metri. Questi hanno regalato a De Rossi e a tutti i tifosi una grande scoperta: Mile Svilar. Il serbo ha parato ben due penalty agli avversari permettendo ai giallorossi di passare agli ottavi. Ora tutta la concentrazione è sulla sfida con il Torino, con Juric che ieri ha mandato un osservatore a spiare l'allenamento di Dybala e compagni a Trigoria.

Roma-Torino, da Smalling a Ndicka la difesa ora non è più in emergenza: c'è traffico in mezzo