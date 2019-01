All'Olimpico Roma e Torino aprono le danze per la Serie A nel nuovo anno. I giallorossi di Di Francesco, dopo le vittorie su Sassuolo e Parma, sono rientrati prepotentemente nella corsa al quarto posto, occupato dai 'cugini' della Lazio e distante solamente due lunghezze. Sono 34 i punti della Roma, contro i 27 del Torino.

I granata hanno una striscia aperta di 3 risultati utili consecutivi, grazie ai pareggi esterni con Lazio e Sassuolo, intervallati dalla vittoria casalinga sull'Empoli. Gli uomini di Mazzarri con una vittoria aggancerebbero gli avversari al sesto posto in classifica, e si proporrebbero come rivale scomoda per un piazzamento in Europa League.