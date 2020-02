Roma, adesso tocca a Perez: Fonseca pronto a schierarlo contro il Gent

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato il momento perdi provare a dare una scossa a Roma, squadra in netta difficoltà dopo i pessimi risultati inanellati in campionato. L’ex Barça è stato escluso dalla sfida contro l’Atalanta perché giudicato non ancora pronto, ma l’appuntamento contro ildi Europa League (Olimpico giovedì ore 21) sarà un’occasione per lo spagnolo di dimostrare il suo reale valore. Occuperà un posto sulla fascia destra con una responsabilità in più: quella di dare un aiuto in copertura a Santon. Va ricordato che nella lista consegnata alla Uefa per sedicesimi di finale, oltre a non esserci Jesus, Zaniolo e Florenzi (ceduto al Valencia) manca anche Bruno Peres, il terzino rientrato dall’esilio in Brasile e che Fonseca ha trasformato in titolare. Giovedì sera Carles sarà schierato sulla trequarti assieme ae uno tra. Il suo arrivo a Roma non ha entusiasmato l’allenatore che si aspettava un calciatore più pronto che potesse raccogliere in parte l’eredità lasciata da. Carles ha capito solo in un secondo momento l’ambiente in cui è approdato: sicuramente dopo il dialogo avuto con Petrachi all’indomani del match contro il Sassuolo, partita in cui è subentrato a Under al 65’, ma senza dare la scossa giusta per risollevare la squadra. Il posto del trequartista destro è ancora vacante e Perez con un gol e una prestazione ben oltre la sufficienza potrebbe convincere Fonseca a schierarlo con più continuità. Il tempo delle serate in discoteca fino a notte fonda è finito, alla Roma servono risultati. L’esame di maturità è alle porte.