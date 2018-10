Roma-Cska, i tifosi russi accusano: «L’Italia è uno dei posti più pericolosi dove andare in trasferta»

Ultimo aggiornamento: 15:41

Il cedimento della scala mobile in piazza della Repubblica ha creato scalpore tra i tifosi e i normali cittadini, il video in pochi minuti è diventato virale scatenando una valanga di critiche verso chi è responsabile della manutenzione della città. In un primo momento quando la sindaca di Romasi è recata sul posto per verificare la condizione dei feriti, ha puntato il dito verso i tifosi del: «Mi hanno raccontato che stavano saltando sulla scala mobile, so che Atac ha aperto un’inchiesta», le sue parole qualche ora dopo dopo il cedimento. Un’accusa che i diretti interessati respingono al mittente tramite l’account Twitter: «Smettetela di diffondere: i tifosi del Cska non stavano saltando sulla scala mobile. Cantavamo cori, sì, ma nessun salto. Allo stadio abbiamo parlato con diversi ragazzi che sono rimasti feriti e tutti l’hanno confermato: nessuno stava saltando. Capiamo che i tifosi di calcio, soprattutto se russi, vengono trattati come potenziali criminali, ma non siamo idioti. Invece di dare la colpa ai tifosi del Cska, cominciate a domandarvi perché persone che vanno a vedere una partita di calcio tornano a casa con gambe amputate, perché i tifosi ospiti vengono accoltellati e perché l’Italia sta diventando uno dei posti più pericolosi dove andare in trasferta. È arrivato il momento di farvi queste domande».