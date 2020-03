Roma, test ok per Diawara: in campo un'ora con la Primavera

Test superato per Amadou Diawara. Oggi il centrocampista ha giocato 61 minuti con la Primavera di Alberto De Rossi nel match contro l’Inter finito 3-3. L’ex Napoli è apparso in forma, ha tentato qualche contrasto, si è proposto in fase offensiva e in cabina di regia ha avuto un paio di intuizioni apprezzate da tutta la squadra. A seguire la partita sugli spalti del Tre Fontane i fedelissimi di Fonseca Nuno Campos e Nuno Romano. Possibile la convocazione per il match di Europa League del 12 marzo in trasferta contro il Siviglia e non è escluso che nella partita successiva contro la Sampdoria all’Olimpico (15 marzo), il tecnico possa utlizzarlo per qualche minuto. Ulteriori valutazioni verranno fatte nella giornata di lunedì, se nel lungo periodo tutto dovesse procedere per il meglio il reinserimento tra i titolari è garantito.





© RIPRODUZIONE RISERVATA