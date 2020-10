Roma, tamponi tutti negativi escluso Diawara. Via agli allenamenti

A Trigoria tirano un sospiro di sollievo: tutti i tamponi effettuati ieri mattina sono risultati negativi. Nessuno stop, dunque, dovuto a Covid-19 se non quello di Diawara che ha contratto il virus in Nazionale. Il centrocampista è rientrato dal Portogallo dopo che la Guinea ha annullato l’amichevole prevista per oggi contro il Gambia a causa dei troppi contagi (5 calciatori positivi). Questa mattina Paulo Fonseca ha tenuto regolarmente l’allenamento in preparazione della sfida contro il Benevento di domenica sera, il rientro degli altri otto giocatori impegnati in Nazionale è previsto per giovedì prossimo.

