Roma, strada in salita per Boga. Carnevali: «Niente regali, il suo prezzo non calerà»

Strada in salita quella che sta percorrendo laper arrivare a, esterno d’attacco del. La sua stagione gli ha permesso di entrare nelle grazie di club importanti tra cui anche i giallorossi che, con il direttore sportivo Petrachi, lo stanno tenendo sott’occhio già da qualche mese. A puntualizzare la situazione, però, ci ha pensato l’amministratore delegato neroverde: «Non calerà il prezzo suo e degli altri, siamo una bottega cara e non regaliamo nessuno», ha detto il dirigente a Ceramicanda. Un gioco delle parti che si basa sui prezzi dei cartellini dei calciatori calcolati nell’era pre-Coronavirus, resta infatti impossibile sapere che direzione prenderà il calciomercato estivo. Di certo c’è che Boga interessa molto a Petrachi che dovrà rimpiazzare la possibile cessione di. Il Chelsea vanta in diritto di recompra di 15 milioni con il Sassuolo che potrebbe esercitare per poi andare a trattare direttamente con la Roma, ma la concorrenza è alta perché oltre al club di Pallotta sono interessate all’affare anche Napoli, Brighton e l'Everton.