Derby al Roma store, tifoso di Immobile affianca il manichino della Bartoli

Il coraggio di entrare al Roma Store con la maglia di Ciro Immobile. E un tabù che cade. Il manichino all'ingresso indossa la maglia di Elisa Bartoli. Tutto insieme in una foto. Succede in via del Corso. Strana la vita. Un ragazzo, probabilmente straniero, che gira con la maglia della Lazio dentro al tempio giallorosso. E poi invece di vedere un calciatore simbolo come Totti o De Rossi, stavolta ci si imbatte in una calciatrice. Certo è della Roma però. Elisa, difensore, proprio lei sembra voler fermare l'avanzata del bomber Immobile. Storie di calcio. Storie di derby Ultimo aggiornamento: 17:51





