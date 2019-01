Roma, stop per Nzonzi: lussazione al dito del piede

Si ferma Steven Nzonzi. Il centrocampista durante l’allenamento di ieri ha riportato una lussazione del quarto dito del piede sinistro. L’infortunio -segnalano da Trigoria- non sembra grave, ma dovrebbe comunque tenere in tribuna il centrocampista. Una tegola per Di Francesco che ancora non ha recuperato De Rossi fermo per un problema cartilagineo al ginocchio destro associato a una cisti al menisco. Il capitano giallorosso dovrebbe rientrare a fine gennaio, mentre Nzonzi verrà valutato giorno per giorno. Ultimo aggiornamento: 15:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA