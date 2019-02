Roma, Bianda si ferma due mesi: oggi l'operazione in artroscopia al ginocchio destro

Sospiro di sollievo per William Bianda. Il difensore francese acquistato dal Lens in estate 11 milioni, ma che non è mai stato convocato in prima squadra da Di Francesco, in occasione della partita della Roma Primavera contro il Milan dello scorso 2 febbraio ha riportato un infortunio al ginocchio destro. Inizialmente si temeva una lesione del legamento crociato, ma dopo un esame più approfondito il professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, il chirurgo è intervenuto in artroscopia sul collaterale e su un microframmento in sede del menisco esterno. La prognosi è di un mese e mezzo massimo due al termine dei quali Bianda potrà riprendere la sua attività con la squadra di Alberto De Rossi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA