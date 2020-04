Ultimo aggiornamento: 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La politica del buon esempio dà (quasi) sempre i suoi frutti. E così, dopo aver visto i dirigenti disposti a rinunciare alla mensilità di mIarzo, anche la squadra è pronta all’ultimo step. Ossia, passare dalla prima proposta di tagliare al 70% quello stipendio alla sua completa rinuncia. Questa è la linea-guida esposta nell’ultimo confronto in videochat dai sindacalisti della squadra (esiste ancora qualche perplessità in 2-3 elementi della rosa) che si allinea quindi a quanto già fatto dalla Juventus un paio di settimane fa. Per annunciare l’intesa, si attende di capire se gli allenamenti riprenderanno effettivamente a maggio. Una rinuncia che - sommata alla spalmatura delle altre mensilità in successivi esercizi finanziari - farà rifiatare il bilancio al 30 di giugno, quasi come una cessione di un big. Il monte ingaggi della Roma è di circa 160 milioni (lordi) che sale a 180 considerando lo stipendio dello staff tecnico e di quello dirigenziale. Il risparmio si aggirerebbe quindi sulla quindicina di milioni. La spalmatura, invece, ammonterebbe intorno ai 40. Ma non finisce qui. Perché i tagli andranno a colpire anche gli elementi della Primavera che guadagnano di più. In questo caso, vista la diversità degli emolumenti all’interno del gruppo, le cifre saranno variabili sulla base di quanto percepito. Uno degli artefici della linea sindacale della prima squadra, apprezzata dai vertici del club, è capitan Dzeko («Portare la fascia dopo Totti e De Rossi è un orgoglio»).EDIN IL SINDACALISTAIn questi giorni Edin è in prima linea anche con le iniziative di solidarietà portate avanti dalla società: «Sono orgoglioso di collaborare con Roma Cares - ha spiegato ieri a Sky - Io la scelta giusta l’ho fatta, non è stato difficile. Però adesso ancora di più sono felice di far parte di questo club che in un momento di difficoltà aiuta i tifosi e le persone che ne hanno bisogno». Ormai Roma è la sua casa: «Ho un amore infinito per Sarajevo, ma nostra figlia quando partiamo e torniamo lì, ci chiede sempre quando torniamo a casa... Noi gli rispondiamo che siamo a casa a Sarajevo, ma lei replica immediatamente che la nostra è a Roma. Così ormai per noi la casa è diventata dove crescono i nostri figli». Non potrebbe essere altrimenti per un papà. Che a breve avrà la gioia di accogliere a settembre un’altra bambina in famiglia, come annunciato dalla moglie Amra su Instagram. Intanto Edin continua ad allenarsi quotidianamente seguendo la tabella inviatagli dallo staff tecnico e si allinea a Fonseca sulla necessità di portare a termine la stagione: «È una situazione molto delicata. Sicuramente la cosa più importante rimane la salute delle persone e di tutti noi. Quando però la situazione si calmerà, è giusto finire il campionato. È giusto per tutti». Parola di capitano.