Roma, Spinazzola verso la convocazione: sarà in panchina contro la Salernitana

Leonardo Spinazzola potrebbe tornare nella lista dei convocati a distanza di 9 mesi dall’infortunio al tendine d’Achille rimediato il 2 luglio durante Italia-Belgio. Il terzino ha cominciato ad allenarsi con la squadra già da questa settimana e potrebbe essere a disposizione per la gara contro la Salernitana di domani sera (ore 18). Un significativo passo in avanti verso la ripresa dopo un infortunio che si è rivelato più grave del previsto. Mourinho lo porterà con sé anche per fargli respirare il clima partita e nelle prossime settimane non è escluso che possa giocare qualche minuto. Il vero nuovo inizio, però, sarà nella prossima stagione quando ricomincerà a giocare con continuità sulla fascia sinistra. Un percorso a ostacoli che inizialmente sia il giocatore che la Roma pensavano fosse più corte, poi, alcuni problemi hanno rallenantato il processo di recupero. Dieci giorni fa i controlli in Finalandia del professor Lempainen, il chirurgo che lo ha operato, che hanno dato esito positivo. L'eventuale convocazione di domani rappresenta un cerchio che si chiude.