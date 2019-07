Roma, Spinazzola: «Siamo un gruppo nuovo, ci vuole tempo. Fonseca simile a Gasperini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà complicato per Leonardosfrattaredalla fascia sinistra vista la voglia del serbo di imporsi ancora per un altro anno con la maglia della Roma.Il terzino azzurro è stato il primo acquisto di Petrachi, è alle dipendenze di Fonseca fin dal primo minuto d’allenamento e vede nellala squadra ideale per crescere e affermare le sue qualità: «Siamo un gruppo nuovo. C’è un’aria positiva. Ci sono molti giovani, motivati, che stanno lavorando bene e con lo spirito giusto. Ci vuole tempo, visto che siamo una squadra molto diversa, con un allenatore nuovo. Nei miei compagni e nello staff vedo molto entusiasmo, carica e grande motivazione», le parole dell’ex Juve ai media del Club. Nella squadra bianconera ha imparato a ragionare da campione, anche grazie a un tecnico come Massimiliano: «Per stare lì devi essere un campione anche mentalmente. Ti alleni con tanti fenomeni, che lo sono in campo ma soprattutto nella testa. Ho imparato soprattutto quale livello di attenzione ci vuole tutto l’anno in allenamento e in gara, che alla fine è quello che fa la differenza». Positive le prime impressioni sul nuovo allenatore: «In lui rivedo delle idee che ho già conosciuto in campo ai tempi di Bergamo con Gasperini. Mi piace questa sua visione del calcio. Il mister è una persona molto diretta in campo, sa quello che vuole vedere e riesce a trasmetterlo. Vuole la difesa molto corta e stiamo studiando movimenti nuovi anche per me. Poi in attacco gli esterni alti devono essere bravi a svolgere più compiti. Lavora molto sui singoli reparti. Gasperini? Lui ti fa lavorare in allenamento in maniera molto intensa, al punto che quando giochi la partita ti sembra quasi una passeggiata. Sa poi trasmettere bene quello che vuole in campo: in partita sai bene quello che devi fare».