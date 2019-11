Roma, Spinazzola sorride: nessuna lesione, solo affaticamento al flessore

Ultimo aggiornamento: 18:16

Sospiro di sollievo per Leonardo Spinazzola che questa mattina si è sottoposto a esami strumentali per il dolore accusato in occasione del match contro il Parma di domenica scorsa. Il terzino non ha riportato lesioni muscolari, ma solo un affaticamento al flessore destro che lo ha costretto a chiedere il cambio al 25’. Lo staff medico della Roma terrà la situazione sotto controllo giorno per giorno fino al match con il Brescia previsto domenica 24. È il quarto stop di Spinazzola da inizio campionato: il primo il 21 agosto (evento distrattivo bicipite femorale sinistro), il secondo 25 settembre (fastidio al flessore sinistro durante Roma-Atalanta), il terzo il 6 novembre (non convocato per il match contro il Borussia Mönchengladbach) e l’ultimo domenica scorsa. Oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti senza 10 calciatori convocati dalle rispettive Nazionali: Mkhitaryan, firmo ormai dal 29 settembre per una lesione tendinea all'adduttore, non è stato convocato dall’Armenia per continuare il percorso di riabilitazione. Anche lui dovrebbe rientrare contro il Brescia.