Roma, Spinazzola sorride: escluse lesioni muscolari. Pellegrini alle prese con una fascite plantare

Allarme rientrato per Leonardo Spinazzola sostituito al 58’ del match contro l’Atalanta da Jesus per un problema muscolare. Il terzino nella giornata di oggi ha svolto esami strumentali che hanno escluso lesioni, il motivo del cambio, dunque, è riconducibile a un fastidio a una vecchia cicatrice che gli ha provocato dolore alla coscia. L’iter di recupero prevede un quotidiano monitoraggio per re-inserirlo in gruppo quanto prima. Alle prese con cure mediche anche Lorenzo Pellegrini fermo per una fascite plantare: oggi solo palestra e piscina. Ultimo aggiornamento: 13:57





© RIPRODUZIONE RISERVATA