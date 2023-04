Mercoledì 5 Aprile 2023, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11:25

Leonardo Spinazzola è tornato. Il periodo buio durato un anno per la lesione al tendine d’Achille rimediata in nazionale durante l’Europeo del 2021 è ormai alle spalle. Ci sono voluti mesi per tornare ai livelli di un tempo, ma con allenamento e dedizione finalmente è riuscito a raggiungere il traguardo. E quando gioca sulla fascia sinistra a pieno ritmo il cambio di passo è evidente: salta l’uomo, crea spazi per l’attacco, crossa e propone pericolose incursioni. Un esterno che fa la differenza, ma che non è sicuro di restare anche il prossimo anno. È il momento per Tiago Pinto di gettare le basi per la stagione 2023/24 e non farsi trovare impreparato sia sul mercato acquisti/cessioni sia su quello rinnovi. Ha già pensato al prolungamento di Kumbulla, Cristante e Matic, ha fatto la proposta a Smalling e sta valutando se acquistare Wijnaldum. Ma Spinazzola? L’esterno azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e vorrebbe certezze per non andare a scadenza e trovarsi svincolato tra anno e senza una squadra. Ha fatto capire alla società che vorrebbe discuterne, ma per adesso non sono arrivati segnali incoraggianti. Lui si sta guardando intorno, ascolta le offerte di altri club attraverso il suo procuratore e aspetta una risposta dalla Roma. Se la scelta sarà di tenerlo a parametro zero fino a scadenza, allora non è da escludere che possa lasciare la capitale questa estate.

Calciomercato Roma, occasione Grimaldo: Pinto ci pensa

I giallorossi incasserebbero circa 15/20 milioni che dovrebbero girare su un altro terzino. Ma considerati i problemi finanziari legati al rispetto del “settlement agreement” stipulato con l’Uefa, la soluzione migliore sarebbe ingaggiare un parametro zero. E l’obiettivo sarebbe Alejandro Grimaldo del Benfica: spagnolo, classe ’95 (27 anni), ha totalizzato 44 presenze in stagione tra campionato, Champions e coppe per un totale di 3925 minuti, ha messo a segno 5 gol e totalizzato 13 assist. È un punto di riferimento del Benfica con cui ha vinto otto trofei. Insomma, esattamente quello che servirebbe alla Roma considerando che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023 e ha scelto di non rinnovare. Molti club in Europa si sono catapultati su di lui, comprese Roma e Juventus che proveranno a portarlo in Italia impreziosendo la Serie A con un talento di spessore. I giallorossi, però, dovranno essere convincenti, offrire un contratto che batta la concorrenza e avere ben chiaro cosa fare con Spinazzola. E poi Tiago Pinto potrà giocarsi la carta Mourinho già in grado di convincere calciatori del calibro di Dybala, Matic e Wijnaldum. Farlo anche con Grimaldo non dovrebbe essere complicato e potrebbe aiutare anche la qualificazione alla prossima Champions.