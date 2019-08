Roma, si ferma Spinazzola: problema muscolare al bicipite femorale. Out con il Genoa

Leonardo Spinazzola non sará tra i protagonisti della prima di campionato della Roma all’Olimpico contro il Genoa. Il terzino, nel corso dell’allenamento di oggi, ha accusato una distrazione muscolare a carico al bicipite femorale sinistro. In giornata si è sottoposto a una risonanza magnetica per accertare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero che saranno valutati quotidianamente. Difficile il recupero in vista del derby del 1 settembre, più probabile il rientro dopo la sosta. Ultimo aggiornamento: 17:16





© RIPRODUZIONE RISERVATA