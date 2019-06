Spinazzola firma fino al 2023: «Città stupenda, popolo caloroso. Saremo un bel gruppo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Leonardo Spinazzola.Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo dalla Juventus le prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso di 29,5 milioni di euro.Con il giocatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023: «È una sensazione bellissima essere qui. Sin da piccolo ho sempre avuto una simpatia per la Roma, anche perché ha sempre giocato bene. Poi la città è stupenda e il popolo molto caloroso. Sono contento di far parte di questo nuovo ciclo con un nuovo allenatore: saremo un bel gruppo», ha detto Spinazzola nella sua prima intervista a Roma TV. Spinazzola ha esordito in Serie A nell'agosto del 2014 con la maglia nell'Atalanta, squadra con cui ha giocato anche dal 2016 al 2018, totalizzando oltre 60 presenze tra campionato e coppe. Negli ultimi 12 mesi Leonardo ha vestito la maglia della Juventus, con cui ha vinto lo Scudetto e la Supercoppa di Lega, facendo anche il suo esordio in Champions League, nella sfida di ritorno degli ottavi contro l’Atletico Madrid.Il 28 marzo 2017 ha esordito con la Nazionale maggiore nella partita amichevole vinta contro i Paesi Bassi. Finora ha raccolto 7 presenze totali, l’ultima il 26 marzo 2019 dove è stato schierato titolare dal CT Roberto Mancini nella gara vinta per 6-0 sul Liechtenstein nella gara valevole per le qualificazioni ad EURO 2020. A dargli il benvenuto il Ceo Guido Fienga: «Leonardo è un calciatore giovane che ha già accumulato un’importante esperienza nel campionato italiano. Sono certo che si integrerà velocemente nella nostra rosa e che saprà interpretare lo spirito del nostro nuovo allenatore».