Spinazzola: «Il calcio può aiutare la ripresa del Paese. Champions? Obiettivo difficile»

A un passoquesto inverno, Leonardoha trovato nei giallorossi la sua nuova casa. Il trasferimento alla squadra di Antonio Conte è saltato per questioni legate alle condizioni fisiche del calciatore che nella Capitale ha trovato il suo ambiente ideale: «La Roma mi ha trasmesso sempre allegria vedendola giocare, ora che ci sono capisco cosa è la Roma. Con tutti i tifosi calorosi, una città che vive di calcio, solo per la Roma, te lo fa sentire poi allo stadio. La Champions? Obiettivo duro», ha detto a Sky Sport. Emozioni che da due mesi ad oggi sono venute a mancare: «Non vediamo l’ora di tornare ad allenarci, di rivederci, di riparlare da persona a persona. Dopo un po’ in videochiamata è stressante, non ci divertiamo come dal vivo. Adesso vediamo cosa decide il governo, poi con la Roma che prenderà tutte le precauzioni e ci metterà in sicurezza tutta Trigoria, ne sono sicuro». Il calcio potrebbe dare un segnale importante per ladel Paese: «Può servire ad altre aziende per mettere in sicurezza tutto l’ambiente lavorativo con protocolli sanitari adeguati, cosicché tutti i dipendenti possano stare tranquilli e lavorare. Il taglio dei nostri stipendi? È stato un segnale di vicinanza sia per la società che per i dipendenti in cassa integrazione che lavorano per noi, che ci sono sempre accanto. Non è giusto, ci siamo parlati tutti quanti e abbiamo deciso che era la scelta più giusta».