Roma, Spinazzola: «Giovani e italiani per il club è l'anno zero»

«È una sensazione bellissima essere qui. Sin da piccolo ho sempre avuto una simpatia per la Roma, da quando c'era Batistuta... Io esultavo come lui. Poi, la Roma ha sempre giocato bene e mi è sempre piaciuta. Inoltre, la città è stupenda, lo stadio anche e il popolo giallorosso è molto caloroso. Sono molto felice». Queste le prime parole da giallorosso di Leonardo Spinazzola, al sito ufficiale del club. «Credo che questo sia un anno zero per la Roma. Come mi hanno spiegato, il progetto prevede tanti giocatori italiani e giovani. Questo è un punto di partenza - aggiunge il giocatore arrivato dalla Juventus -. Sono contento di far parte di questo nuovo ciclo con un nuovo allenatore: saremo un bel gruppo, io conosco già 7-8 ragazzi dalla Nazionale. Obiettivi personali? Disputare un grande campionato, come nelle mie ultime tre stagioni. Sono convinto che anche l'ultimo anno ho fatto bene con la Juventus, anche se ho giocato poco. Voglio avere tanta continuità fisica e mentale. Poi, c'è anche l'Europeo, che sarà molto importante per gran parte dei giocatori italiani». Quanto agli obiettivi, «siamo in un punto di partenza, vedremo dove arriveremo. A breve c'è il raduno, incontreremo il nuovo tecnico. Sarà un nuovo progetto: quindi piano piano dobbiamo formare prima il gruppo, poi vediamo il campo cosa dirà».

