Roma-Spezia, sold out e fiato sospeso all'Olimpico: potrebbe essere l'ultima di Mourinho (che non sarà in panchina)

L'ennesimo sold out di questa stagione per salutare tutti. L'ultimo giro prima del rompete le righe e delle vacanze dopo un'annata che si è chiusa con una delle più grandi delusioni degli ultimi anni e che potrebbe lasciare, anche, degli strascichi importanti dopo l'apertura di un'inchiesta, da parte della UEFA, sul comportamento di Mourinho alla fine della gara contro il Siviglia nei confronti del'arbitro Taylor. Insomma, l'appendice non è sana, purtroppo. Ma a questo i tifosi della Roma non ci pensano e anzi rilanciano, andando a chiudere il campionato con un altro tutto esaurito contro lo Spezia (domani sera) che ha un bisogno incredibile di punti per cercare la salvezza. O, nella peggiore delle ipotesi nel caso la squadra di Semplici riuscisse a piazzare il colpo, andare allo spareggio contro il Verona che deve fare lo stesso a Milano. Senza girarci troppo intorno, sono i liguri che in questo momento forse hanno più bisogno dei punti. Ma la sensazione è che il match sarà solamente da cornice a quello che succederà sugli spalti. Tutti a cercare Mourinho, che in panchina non ci sarà per via della squalifica, e che forse potrebbe apparire alla fine dei novanta minuti. Ma anche prima come detto lo si cercherà dentro lo stadio per carpirne il volto, le emozioni che la sua faccia potrebbe regalare e che potrebbero segnare in maniera definitiva il futuro.

Taylor e Mourinho, Conidi: «Partita decisa da scelte dubbie, José spero che rimanga: è il condottiero di un popolo intero»

Taylor offeso, Mourinho rischia un lungo stop. L'Uefa apre un'inchiesta ma Gasparri: «Indagate su chi ha diretto la gara in quel modo»

ADDIO?

Ieri a Trigoria c'è stato un primo incrocio con i Friedkin.

Un saluto, e niente di più, dopo la finale. Chissà, magari oggi ci potrebbe essere quell'incontro richiesto a gran voce dal tecnico portoghese e che fino al momento non è mai stato accordato dalla proprietà. Ma adesso il tempo è finito ed è evidente che sarebbe opportuno fare chiarezza prima di lunedì, quando Mou in ogni caso prenderà un aereo che per un poco di tempo lo porterà via dalla Capitale. Per cacciare dal corpo le tossine di una stagione ricca di episodi, ricca di polemiche, ricca di contestazioni e anche di indagini da parte della procura federale. Quell'aereo potrebbe significare tanto: prenderlo senza un accordo per la prossima stagione (c'è un contratto ovviamente fino al 2024, ma in questo modo l'addio è certo) non dà delle buone sensazioni. Potrebbe mettere la parola fine a due anni intensi che i tifosi della Roma ricorderanno per molto tempo.