Roma-Spezia in diretta LIVE alle 20:45, probabili formazioni e dove vederla

Con la partita della Roma di stasera alle 20:45 contro lo Spezia si chiude definitivamente la diciassettesima giornata di Serie A, quella che ha decretato una nuova regina e quindi che ha sancito il sorpasso dell'Inter su Milan e Napoli, quest'ultimo superato anche dall'Atalanta.

Al momento ottava, ma potenzialmente sesta, a pari punti con la Juventus, la squadra di José Mourinho ha ancora molti indisponibili, tra cui Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, ma ha trovato, nella partita di Conference League, una nuova coppia d'attacco: Tammy Abraham (in effetti lui è immancabile, e ci mancherebbe) e Borja Mayoral. L'allievo dello Special One, con cui ha vinto il triplete, Thiago Motta si presenterà all'Olimpico con lo stesso modulo del suo vecchio allenatore, puntando tutto su un'altra coppia: Rey Manaj e Daniele Verde. Ecco le probabili formazioni.

Roma-Spezia, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham. All. Mourinho

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Nikolau, Erlic, Amian; Reca, Maggiore, Sala, Kovalenko, Gyasi; Manaj, Verde. All. Thiago Motta

Dove vederla

Roma-Spezia delle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv compatibili con l'app, e, sempre tramite all'applicazione, sui televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà inoltre trasmessa in diretta su Sky, che manderà in onda la gara sui canali Sky Sport (numero 251 ), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213).