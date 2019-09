Roma, a sorpresa idea Mkhitaryan in prestito con diritto di riscatto

La Roma prova fino all’ultimo a regalare un rinforzo in attacco a Fonseca. Chiuso Kalinic (in arrivo in serata da Madrid) nelle ultime ore il ds Gianluca Petrachi sta trattando Henrix Hamleti Mkhitaryan dell’Arsenal: la trattativa si basa sul prestito con diritto di riscatto. Classe ’89 la scorsa stagione con i Gunners ha totalizzato 39 presenze realizzando appena 6 gol, tra dicembre e gennaio è stato vittima di un infortunio al piede. Ultimo aggiornamento: 2 Settembre, 00:17





© RIPRODUZIONE RISERVATA