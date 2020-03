ROMA Il campionato non riprende, il rischio effettivamente è grande. Gli allenamenti prima o poi sì, anche se finalizzati a cosa? Non si sa. Le attività atletiche stanno comunque andando avanti, se pur domiciliari. Si pensa a un futuro che ancora non c’è ma che comunque ci sarà. E il futuro - a meno di piacevoli sorprese - è la prossima stagione. La Roma attende sviluppi della trattativa Friedkin-Pallotta, ora in stand-by, e pensa a come costruire ilprossimoteam.Conuninputben preciso: abbassare, di tanto, gli ingaggi, visto che gli obiettivi dovranno/potraanno essere diversi. L’all-infattoloscorsoanno,ovvero tenere alti i compensi per non abbassare la competitività, non ha pagato (la Champions era lontana prima dello stop e non è assolutamente garantita per la prossima stagione, anzi). Il ridimensionamento, dunque, è dietro l’angolo. Nel futuro. E’ chiaro che se non ci sarà il piano A (Friedkin, la nuova proprietà e nuove prospettive) si pensa al piano B, ovvero conservare il più possibile i big e sfoltire la rosa. Le cessioni ci saranno, come ci sono sempre state. Ma calciatori come Pellegrini e Zaniolo dovranno restare.



Ben diverso è il discorso legato ai prestiti, a cui la Roma non è legata da obblighi di riscatto. Si tratterà di scegliere e verificare se ci sono le condizioni per confermarli. Esempio: Smalling è un calciatore che la Roma vuole tenere, la volontà dell’inglese è corrisposta. Bisognerà capire se il Manchester sarà disposto a fare sconti sul cartellino, ma per ora non ci sono questepremesse.Chrishavogliadi restare, ma da qui a due, tre mesi tutto potrà essere visto con prospettive diverse. Diverso è il discorso su Mkhitaryan, che Fonseca vorrebbe tenere ma, vista la presenza di altri trequartisti, ci sta che l’armeno non venga riscattato. La priorità, anche per una questione contrattuale è Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista deve ridiscutere il rinnovo ed eliminare la clausola (30 milioni) presente sul suo contratto. C’è un elenco di calciatori che per tanti motivi sono destinati a trovare altre destinazioni: Juan Jesus, Fazio, Perotti, più quelli di ritorno come Nzonzi e Olsen. Poi gli acquisti saranno una conseguenza: sono ben noti gli obiettivi, come quello di El Shaarawy, di Faraoni, più Castrovilli e Vlahovic della Fiorentina. Ma è presto per definire il tutto.



SOLIDARIETÀ Se una parte del club lavora per il futuro, c’è chi a Trigoria si occupa del presente e si piazza vicino a quegli eroi chestannocombattendo contro il coronavirus e chi di loro ha perso la vita. Ieri un tweet della Roma per ricordare che «in Italia sono deceduti almeno 18 tra dottori e infermieri a causa del Covid19. Oltre 40 operatori sanitari hanno perso la vita in tutto il mondo. L’ASRoma ha scelto di onorare chi lavora ogni giorno», pubblicando le loro foto.Eancoraconunaltrotweetha chiesto immagini di «parente, amici impegnati in prima linea», per poterliomaggiarecomemeritano.

