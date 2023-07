Roma, social impazziti per la maglia Adidas con il numero 10: «È per Dybala». Ma è solo un omaggio a Totti

Social in agitazione per un post pubblicato dalla Roma sulla nuova partnership con Adidas. Su Instagram sono apparse in bianco e nero le foto di Giannini, Totti e quella di una maglia numero 10 d’epoca. Quasi in contemporanea su Twitter è stata postata la stessa maglia numero 10 con accanto una d’allenamento e l’emoji “back”.

In tantissimi hanno immediatamente fatto il collegamento con Dybala, che potrebbe vestire lo storico numero a partire dalla prossima stagione. In realtà dalla Roma fanno sapere che le foto social non nascondono alcun messaggio, ma sono solo un omaggio a chi ha indossato quella maglia contribuendo a rendere grande la Roma.