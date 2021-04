Roma, Smalling è volato in Spagna per i fattori di crescita: ancora out contro il Sassuolo

L’infortunio di Chris Smalling si è rivelato più grave del previsto: il difensore sarebbe dovuto rientrare tra i convocati anti-Sassuolo, ma Fonseca è stato costretto a tenerlo ancora a riposo. La natura dell’infortunio era muscolare e lo scorso fine settimana è stato accompagnato dal medico della società nella clinica a Barcellona del dottor Cugat per sottoporsi ai fattori crescita oltre ad altre cure concordate con il dipartimento medico della Roma, il tutto per mettersi alle spalle velocemente la lesione muscolare. Gli ultimi 90 minuti giocati dall’inglese sono stati contro il Genoa in campionato lo scorso 7 marzo, una stagione da dimenticare per le tante assenze: su un totale di 28 partite giocate in Serie A, è partito titolare solo 11 volte giocando un totale di 961 minuti. Non è andata meglio in Europa League in cui su 10 partite solo una volta è partito titolare. Complice del ritardo di condizione anche un problema al ginocchio che si sarebbe messo alle spalle.

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA