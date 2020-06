© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un prolungamento che non cambia nulla in ottica Roma. Ieri il Tottenham ha annunciato che Vertonghen concluderà la stagione in Premier. Addio soltanto rinviato. Altri due mesi che non mutano la decisione di non rinnovare per gli anni a seguire con il club londinese. Un discorso pratico ed economico. Vertonghen, nonostante abbia deciso di chiudere la carriera altrove, rimane un titolare per Mourinho. Non rinnovando non avrebbe giocato fino ad agosto e non avrebbe percepito lo stipendio, visto che la Roma - qualora riuscisse a ingaggiarlo - non può permettersi di pagare un calciatore che non può impiegare (stesso discorso fatto a Pedro, bloccato da tempo). Il belga da giorni è comunque tornato in orbita giallorossa nel momento in cui sono emerse difficoltà per Smalling. Nelle ultime ore il difensore inglese s’è speso ancora una volta personalmente con il suo club ma i Red Devils continuano a chiedere 25 milioni. Troppi per Trigoria. A questo punto Baldini non può far altro che giocare su due tavoli. Non è uno scoglio la durata del contratto (2+1 è la proposta offerta dalla Roma) e nemmeno l’ingaggio (3 milioni più bonus). Le parti, apparentemente, si sono arenate sul premio alla firma: la differenza tra domanda (5) e offerta (2,5) è di 2,5 milioni. Una mancata intesa che fa il gioco della Roma. Perché le regala ancora qualche giorno di riflessione. L’ultimo contatto tra le parti è avvenuto sabato. Se Baldini non chiude quindi, è perché ancora spera che possano esserci i margini per riaprire il discorso per Smalling. Proprio in quest’ottica negli ultimi giorni è stato cambiato l’intermediario al quale affidare l’operazione (il precedente era legato a Petrachi).SOCIAL FATALINonostante non ci sia più l’esigenza di chiudere in fretta e furia qualche cessione entro il 30 giugno con il FPP sospeso e rimandato a giugno 2021, a Trigoria stanno ancora provando a vendere qualche calciatore entro la prossima settimana. I nomi sono i soliti. Per Schick, una volta scaduto il diritto di riscatto a favore del Lipsia, la Roma sta cercando acquirenti in Premier. I tedeschi sono fermi a 20 milioni, Fienga considerando che il ceco è a bilancio a 19,2 vorrebbe ricavarne almeno 24. Florenzi può scegliere tra Firenze (destinazione in pole) e Atalanta. Costa intanto caro l’utilizzo dei social ad Antonucci. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Boavista, il ragazzo ha pubblicato prima delle foto della sua vita privata e poi un video su Tik Tok. Il Setubal non l’ha presa bene (lamentandosi in privato anche di alcuni atteggiamenti) e nonostante le scuse ha interrotto il prestito, rispedendolo a Trigoria.