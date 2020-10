Roma, Smalling: «Ho capito subito che qui sarebbe stata casa»

«Sono arrivato a Roma la scorsa estate e, anche se a titolo temporaneo, ho capito subito che sarebbe stata casa mia»: così Chris Smalling sui propri social riabbraccia la Roma dopo la buona riuscita della trattativa. Poi un saluto anche al Manchester, suo club per dieci anni: «È iniziato tutto nel 2010, lo United è un posto speciale dove ho raggiunto traguardi speciali. Una grande cultura, dove vincere non è qualcosa che si vuole, è una necessità. Me ne vado non solo come giocatore migliore, ma con il Manchester sempre nel DNA».

