Roma, Smalling torna in Inghilterra: «Sono devastato. Non dimenticherò il vostro amore»

È ormai ufficiale:rientrerà a Manchester. La Roma non è riuscita a trovare l’accordo con lo United e il difensore questa mattina rientrerà in Inghilterra. Prima, però, ha dedicato un post commovente su Instagram ai tifosi della Roma: «Sono devastato di non poter finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Vedere l'amore che mi è stato mostrato in così poco tempo è stato davvero speciale e non sarà dimenticato. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e lo staff buona fortuna per la partita contro il Siviglia. Daje Roma». Le strade tra lui e i giallorossi si sono divise, la Roma non ha pareggiato la richiesta dello United e il club inglese si è rifiutato di prolungare il contratto del giocatore anche per le gare di Europa League. La Roma potrebbe riprovarci a settembre quando alla guida del club dovrebbe esserci un nuovo proprietario pronto a immettere capitali freschi per formare una rosa competitiva in cui Smalling occuperebbe il posto di titolare inamovibile in difesa.