Roma, Smalling in scadenza nel 2023 me c'è l'opzione per il rinnovo che scatterà nei prossimi mesi

Tra le decine di problemi che stanno scuotendo la Roma, c’è anche quello di Chris Smalling. Il miglior difensore di Mourinho è in scadenza a giugno 2023 e potrebbe scegliere di volare altrove qualora arrivasse un’offerta più sostanziosa. Almeno è questo quello che ha lasciato intendere ieri il suo procuratore, spiegando che non esiste nessuna opzione per il rinnovo. In realtà le cose non stanno esattamente così. L’opzione per il rinnovo esiste ed è a vantaggio del difensore. Se dovesse superare una predeterminata percentuale di presenze in questa stagione (la soglia si aggira intorno al 50%), allora avrà la facoltà di firmare un contratto per un altro anno (scadenza 2024) alle stesse cifre attuali.

Nessun pericolo di rinegoziazione (guadagna circa 3 milioni a stagione) per un centrale che è all’alba dei 33 anni (li compirà il 22 novembre) e può contare sullo stesso contratto stipulato 3 anni fa. Un’opportunità che Smalling probabilmente coglierà, a quel punto la Roma si siederà a tavolino e cercherà di trovare l’accordo più vantaggioso possibile. Anche perché Chris negli ultimi due anni ha rappresentato l’unica garanzia per Mourinho: quasi nessun infortunio, prestazione sempre al di sopra della sufficienza e leader sia in difesa sia nello spogliatoio. Insomma, un asset che Pinto e Mourinho non vorrebbero perdere.