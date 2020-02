Roma, Smalling: «Prendere gol fa male. Il mio futuro? Qui sto bene»

«Da difensore fa sempre male prendere gol. Prima di Natale la nostra era una squadra solida ora stiamo attraversando un periodo difficile. Lo stiamo facendo in allenamento, con lo staff tecnico analizzando spezzoni di partite. Per un sifensore prendere gol fa male, ma lavoreremo per prenderne sempre meno. Il mio futuro? Devo essere onesto, sto pensando alle prossime partite. A Roma sto benissimo, un bellissimo club e bellissima città e i tifosi mi hanno accolto benissimo». Lo ha detto Chris Smalling alla viglia della partita di Europa League contro il Gent.





© RIPRODUZIONE RISERVATA