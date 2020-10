Roma, Smalling gioca a carte in un bar e la foto conquista i social

Chris Smalling ha lottato per rientrare a Roma così come ha fatto il club giallorosso che è riuscito a strapparlo dalla morsa del Manchester United per 15 milioni. Il calciatore è rientrato martedì con un volo privato ed è stato accolto da una cinquantina di tifosi in festa all’aeroporto di Ciampino. Il giorno dopo, terminato l’allenamento a Trigoria, è stato "sorpreso" in un bar di viale Europa nel quartiere Eur seduto davanti a un tavolino all’aperto. Mascherina abbassata (ahi) e partita appassionata a carte insieme ai due suoi procuratori. La foto ha fatto immediatamente il giro del web suscitando l’ironia dei tifosi della Roma: «Si è integrato al meglio, queste cose a Manchester non accadono nemmeno nei film», «Ecco perché è voluto tornare a Roma, aveva un torneo da finire», «Manca mezzo litro di vino rosso».

