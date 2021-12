Roma, Mourinho sorride: Smalling prova il recupero per l'Atalanta. Oggi allenamento in gruppo

C’è la speranza che Chris Smalling possa farcela per la partita contro l’Atalanta di sabato alle 15. Il centrale inglese oggi si è allenato con i compagni che hanno giocato contro lo Spezia, partita in cui è stato sostituito per un piccolo problema muscolare. Mourinho nel post gara è apparso nervoso e sfiduciato: «A Bergamo non avremo né lui né Felix (squalificato)». Oggi, però, si è intravista la luce in fondo al tunnel: il calciatore non si è sottoposto ad esami strumentali perché non necessari e in un colloquio privato con il tecnico lo ha rassicurato che farà di tutto per esserci. Smalling, insomma, sarà nel reparto difensivo che giocherà l’ultima trasferta dell’anno determinante per continuare la scalata al quarto posto e restituire morale alla squadra. Il centrale inglese è il grande assente della prima parte della stagione, i suoi problemi fisici lo hanno tenuto in infermeria per ben 11 partite su un totale di 25 giocate. È partito titolare in campionato solo cinque volte: le ultime quattro gare e in quella contro l’Empoli il 3 ottobre. Un’assenza pesantissima che ha inciso sulla resa di tutto il reparto, un leader su cui Mourinho ha puntato per tutta la preparazione estiva, ma che sul più bello ha dato forfait. Al suo posto si è fatto avanti Roger Ibanez («lui gioca sempre sempre sempre, Chris ha un temperamento diverso», ha sentenziato Mourinho) che nonostante le perplessità iniziali, è riuscito a far cambiare idea allo Special One. Differente l’opinione su Kumbulla, prelevato dal Verona l’estate scorsa, non imposto replicando quanto di buono fatto in gialloblù: mai utilizzato in Serie A nelle prime 9 partite, poi a causa di mancanza d’alternative ha giocato quattro partite da titolare. Infine, Mancini il secondo leader del reparto, una certezza per Mourinho: sempre in campo, tranne nell’ultima gara contro lo Spezia perché squalificato.