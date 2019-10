Roma, slitta l’operazione di Cristante: tra 10 giorni nuovo consulto in Finlandia

Ieri pomeriggio Bryan Cristante è volato in Finlandia dove a Turku si è sottoposto ai controlli medici nella clinica dei professori Orava e Lempainen a seguito del distacco del tendine dell’adduttore destro subito dopo appena 5 minuti trascorsi della partita tra Sampdoria e Roma. Il centrocampista per i prossimi 10 giorni si sottoporrà a una terapia specifica, poi una risonanza dirà se continuare con la stessa terapia o intervenire chirurgicamente. In entrambi i casi Cristante tornerà a disposizione del tecnico nel 2020. Restano ancora ai box Under e Mkhitaryan che anche oggi si sono allenati a parte fuori sul campo.





