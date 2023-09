Roma-Slavia Praga, quando Vavra gelò l'Olimpico

Venerdì 1 Settembre 2023, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 13:42

Roma-Slavia Praga al sorteggio dell'Europa League e, per i più grandi, un brividi al pensiero di una partita gicoata anni fa. Siamo nella stagione 1995/96 e la Roma, allenata da Mazzone, si trova ai quarti di finale. All'Olimpico il ritorno della sfida difficile contro lo Slavia Praga, una sorpresa inaspettata del torneo. Nella partita di andata, giocata il 5 marzo 1996, la Roma subisce una sconfitta per 2-0 con i gol di Poborsky (che poi andrà a giocare nella Lazio) e Vagner. Questo risultato è complicato dal fatto che la Roma non ha segnato gol in trasferta, rendendo l'impresa nell'imminente partita allo Stadio Olimpico molto difficile: la squadra deve vincere con almeno 3 gol di scarto senza subirne. Lo stadio è praticamente pieno e l'aria dell'impresa si sente sugli spalti. E la Roma riesce infatti a completare la rimonta con Moriero e Giannini portando la partita ai tempi supplementari. Qui è ancora Moriero a fare gol portando il punteggio a 3-0. Purtroppo però, nell'ottavo minuto del secondo tempo supplementare, lo Slavia Praga segna il gol del 3-1 grazie a Vavra, mettendo fine al sogno della Roma di avanzare alle semifinali di Coppa UEFA.